



Лапид встретился с руководством администрации Байдена в Вашингтоне

Лидер оппозиции Яир Лапид встретился с представителями администрации Байдена и сенаторами в Вашингтоне в рамках визита, целью которого было выразить мнение о нормализации отношений с Саудовской Аравией при посредничестве США. Лапид прибыл в Вашингтон вечером 4 сентября и на следующий день должен отправиться обратно в Израиль.



На своих встречах со специальным координатором президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосом Хохштейном и координатором Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком лидер оппозиции “обозначил, чтобы интересы безопасности Израиля должны быть сохранены в любом будущем соглашении”.



Помимо обсуждения “различных региональных проблем, связанных с Ближним Востоком и Персидским заливом”, Лапид “подчеркнул общие ценности Израиля и США как сильных демократий”.



Лидер оппозиции также встретился с сенаторами-демократами Джоном Оссоффом, Марком Келли, Тимом Кейном, Беном Кардином, Крисом Ван Холленом, Крисом Мерфи и Джеки Розеном и с послом Израиля в Вашингтоне Майком Герцогом.



