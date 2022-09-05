Лапид встретился с руководителями подразделений СНБ
Премьер-министр Яир Лапид встретился с руководителями подразделений Совета национальной безопасности Израиля (СНБ) и получил подробный отчет по стоящим на повестке дня Совета вопросам.
После этого Лапид принял участие в мероприятии по случаю Рош ха-Шана для сотрудников СНБ, сообщили в канцелярии премьер-министра.
Фото: Хаим Цах.
"Мы как звено цепи, и мы привержены этому. Государство Израиль было создано очень деятельными мечтателями, а вы – деятельные мечтатели нынешнего поколения. Это роль Совета национальной безопасности – сохранять Государство Израиль живым, действующим, сильным и безопасным.
Не могу представить более значимой роли или большего дела, которому можно посвятить свою жизнь.
Поэтому благодарю вас не только от лица присутствующих здесь, но и от имени тех, кто смотрит на нас из прошлого, и тех, кто смотрит на нас из грядущих лет", - заявил глава правительства.
Фото: Хаим Цах.