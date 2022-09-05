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Лапид встретился с руководителями подразделений СНБ | Фото: Хаим Цах
05.09.2022 18:54 Ольга Белозерова

Лапид встретился с руководителями подразделений СНБ

Премьер-министр Яир Лапид встретился с руководителями подразделений Совета национальной безопасности Израиля (СНБ) и получил подробный отчет по стоящим на повестке дня Совета вопросам. 

После этого Лапид принял участие в мероприятии по случаю Рош ха-Шана для сотрудников СНБ, сообщили в канцелярии премьер-министра.


Фото: Хаим Цах.

"Мы как звено цепи, и мы привержены этому. Государство Израиль было создано очень деятельными мечтателями, а вы – деятельные мечтатели нынешнего поколения. Это роль Совета национальной безопасности – сохранять Государство Израиль живым, действующим, сильным и безопасным.
Не могу представить более значимой роли или большего дела, которому можно посвятить свою жизнь.
Поэтому благодарю вас не только от лица присутствующих здесь, но и от имени тех, кто смотрит на нас из прошлого, и тех, кто смотрит на нас из грядущих лет", - заявил глава правительства.

Фото: Хаим Цах. 
 

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