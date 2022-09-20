



Лапид встретился с королем Иордании в Нью-Йорке: что известно

Премьер-министр Яир Лапид встретился в Нью-Йорке с королем Иордании Абдаллой II.

Их встреча прошла в кулуарах Генассамблеи ООН.

"Эта встреча является еще одним выражением укрепления отношений между Израилем и Иорданией", - сообщает канцелярия главы правительства.

Лапид говорил с королем Иордании о необходимости сдерживания терроризма в рамках подготовки к праздничным мероприятиям.



Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не будет стоять в стороне, а будет бороться с любым видом терроризма, направленным против страны, и не допустит нанесения ущерба безопасности своих граждан.