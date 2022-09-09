Новости » Политика
Лапид встретился с главой МИД Гватемалы: подробности | Фото: Коби Гидеон
09.09.2022 13:08 Ольга Белозерова

Лапид встретился с главой МИД Гватемалы: подробности

Премьер-министр Израиля Яир Лапид встретился с  министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, встреча состоялась вчера, 8 сентября.

На встрече обсуждалось укрепление двусторонних отношений с акцентом на технологии, торговлю, продовольственную безопасность и возобновляемые источники энергии. Также обсуждались региональные проблемы и использование общих возможностей.
 
Премьер-министр отметил глубокую дружбу между Израилем и Гватемалой. Глава правительства поблагодарил министра иностранных дел Гватемалы за твердую и последовательную поддержку Израиля и за перенос посольства страны в Иерусалим.

Фото: Коби Гидеон

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы