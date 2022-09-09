



Лапид встретился с главой МИД Гватемалы: подробности

Премьер-министр Израиля Яир Лапид встретился с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.



Как сообщили в канцелярии премьер-министра, встреча состоялась вчера, 8 сентября.



На встрече обсуждалось укрепление двусторонних отношений с акцентом на технологии, торговлю, продовольственную безопасность и возобновляемые источники энергии. Также обсуждались региональные проблемы и использование общих возможностей.



Премьер-министр отметил глубокую дружбу между Израилем и Гватемалой. Глава правительства поблагодарил министра иностранных дел Гватемалы за твердую и последовательную поддержку Израиля и за перенос посольства страны в Иерусалим.



Фото: Коби Гидеон