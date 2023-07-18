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Лапид ведет "интересные" разговоры с членами "Ликуда"
18.07.2023 21:36 Алина Груднева

Лапид ведет "интересные" разговоры с членами "Ликуда"

Оппозиция активно работает над тем, чтобы помешать принятию законопроекта об ограничении "основания разумности".

Соответствующее заявление сделал председатель "Еш Атид" Яир Лапид в интервью 12-му каналу на фоне "дня национального сопротивления".

Ожидается, что голосование во втором и третьем чтениях в Кнессете по законопроекту состоится на следующей неделе.

По словам Лапида, он ведет по этому поводу "интересные" беседы с депутатами от "Ликуда".

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