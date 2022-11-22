



Лапид: Важное достижение для израильской экономики

Премьер-министр Яир Лапид распространил заявление, в котором говорится : "В Токио был согласован курс, который станет первым шагом к подписанию соглашения о свободной торговле между Израилем и Японией, что означает скидки на продукты и товары из Японии в интересах израильского рынка и увеличение израильского экспорта в Японию, третью по величине экономику в мире.



В этом году мы также отмечаем 70-летие отношений между странами, и это еще одно доказательство их растущей силы - в политическом и экономическом плане. Это важное достижение для израильской экономики и положения Израиля в мире".