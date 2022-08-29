



Лапид: в вопросах нацбезопасности нет ни коалиции, ни оппозиции

Премьер-министр Яир Лапид в начале встречи с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу сделал заявление по поводу вопросов в сфере нацбезопасности.

Об этом сообщает Маарив.

"В вопросах национальной безопасности нет ни оппозиции, ни коалиции", - сказал он, отвечая на разногласия среди политических сил в стране.

По его словам, Государство Израиль сильно и будет действовать сообща, чтобы защитить интересы своей безопасности от тех, кто пытается навредить.

Во встрече также участвует военный секретарь премьер-министра генерал-майор Ави Гиль.