Лапид: в вопросах нацбезопасности нет ни коалиции, ни оппозиции
Премьер-министр Яир Лапид в начале встречи с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу сделал заявление по поводу вопросов в сфере нацбезопасности.
Об этом сообщает Маарив.
"В вопросах национальной безопасности нет ни оппозиции, ни коалиции", - сказал он, отвечая на разногласия среди политических сил в стране.
По его словам, Государство Израиль сильно и будет действовать сообща, чтобы защитить интересы своей безопасности от тех, кто пытается навредить.
Во встрече также участвует военный секретарь премьер-министра генерал-майор Ави Гиль.
Лапид проинформирует лидера оппозиции по вопросу ядерного соглашения с Ираном и о действиях Израиля в сфере политики и безопасности, предпринимаемых с целью повлиять на процесс, а также о других вопросах нацбезопасности.