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Лапид в суде по делу Нетаниягу: это печальный день для Государства Израиль
13.06.2023 20:28 Алина Груднева

Лапид в суде по делу Нетаниягу: это печальный день для Государства Израиль

Во вторник, 13 июня, лидер оппозиции Яир Лапид продолжил давать показания в суде по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

В ходе перекрестного допроса адвокат Нетаниягу Амит Хадад обвинил Лапида в том, что тот ведет политические игры. Он предоставил результаты опросов, которые показали, что расследование против премьер-министра сыграли на руку "Еш Атид".

"Вы представляете это так, как будто этот процесс делает меня счастливым, но это печальный день для Государства Израиль. Печальная ситуация, в том числе, и для меня. Когда судят премьер-министра, это грустно", - ответил Лапид.
 

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