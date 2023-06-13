



Лапид в суде по делу Нетаниягу: это печальный день для Государства Израиль

Во вторник, 13 июня, лидер оппозиции Яир Лапид продолжил давать показания в суде по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



В ходе перекрестного допроса адвокат Нетаниягу Амит Хадад обвинил Лапида в том, что тот ведет политические игры. Он предоставил результаты опросов, которые показали, что расследование против премьер-министра сыграли на руку "Еш Атид".



"Вы представляете это так, как будто этот процесс делает меня счастливым, но это печальный день для Государства Израиль. Печальная ситуация, в том числе, и для меня. Когда судят премьер-министра, это грустно", - ответил Лапид.

