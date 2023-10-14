Лапид в Сдероте: Мы будем вместе, пока не уничтожим ХАМАС и не обеспечим мир
Лидер оппозиции Яир Лапид прибыл в субботу днем в город Сдерот, который подвергся сильному обстрелу ракет ХАМАС.
“Мы все вместе, пока не искореним ХАМАС и не обеспечим мирную жизнь жителям Сдерота и окружающих приграничных поселений с Газой”, – сказал политик.
Лапид получил обзор от мэра города Алона Давиди об эвакуации из города, которая начнется в ближайшее время, а также о потребностях города и его жителей, который и сейчас находится под огнем.
Позже Лапид посетил городской полицейский участок, который был полностью разрушен во время боев в городе.
“Я поехал в Сдерот, чтобы обнять жителей и послушать мэра и его людей”, – рассказал он.