



Лапид в Сдероте: Мы будем вместе, пока не уничтожим ХАМАС и не обеспечим мир

Лидер оппозиции Яир Лапид прибыл в субботу днем в город Сдерот, который подвергся сильному обстрелу ракет ХАМАС.



“Мы все вместе, пока не искореним ХАМАС и не обеспечим мирную жизнь жителям Сдерота и окружающих приграничных поселений с Газой”, – сказал политик.

Лапид получил обзор от мэра города Алона Давиди об эвакуации из города, которая начнется в ближайшее время, а также о потребностях города и его жителей, который и сейчас находится под огнем.



Позже Лапид посетил городской полицейский участок, который был полностью разрушен во время боев в городе.



“Я поехал в Сдерот, чтобы обнять жителей и послушать мэра и его людей”, – рассказал он.