



Лапид: в отношении безопасности не может быть ни оппозиции, ни коалиции

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал обстрелы Израиль с севера и юга, а также напряженность в Иерусалиме.



"Сегодня Израиль находится в состоянии конфликта одновременно на четырех аренах: на северной границе, со стороны Газы, в Иудее и Самарии и в Иерусалиме. Крайние и безответственные действия нынешнего правительства привели к серьезному ущербу для сдерживания наших врагов", - сказал Лапид.



По словам председателя "Еш Атид", в отношении сферы безопасности в стране в таких условиях не может быть ни оппозиции, ни коалиции.



"Мы будем едины против любого врага. Оппозиция полностью поддержит правительство для жесткого ответа со стороны ЦАХАЛа и сил безопасности", - отметил он.



Лапид подчеркнул, что Израиль должен ответить в то время и в том месте, которые подходят государству.



"Мы не должны играть на руку тем, кто пытается накалить ситуацию в регионе в месяц Рамадан. Вместо того, чтобы действовать по плану наших врагов, мы должны жестко и беспощадно реагировать в соответствии с оценкой силами безопасности", — подчеркнул Лапид.





