



Лапид в недоумении из-за дискуссий о поддержке решения БАГАЦа

Лидер оппозиции Яир Лапид в недоумение из-за того, что члены правительства обсуждают вопрос о том, будут ли они признавать решение БАГАЦа или нет.



Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 10 сентября.



Он похвалил единственных трех министров, которые пообещали поддержать решение БАГАца.



"Я приветствую Гилу Гамлиэль, Моше Арбеля и Йоава Галанта за их твердую позицию в отношении верховенства закона. Уму не постижимо, что вообще ведется дискуссия о том, будет ли правительство выполнять решение БАГАЦа или нет", - сказал он.



Напомним, 11 сентября пятнадцать судей БАГАЦа решат, признавать ли недействительной поправку к основному закону, которая является одним из компонентов правовой реформы. Гамлиэль, Арбель и Галант оказались единственными министрами, которые пообещали признать решение БАГАЦа, если тот выберет негативный ответ.