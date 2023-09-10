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Лапид в недоумении из-за дискуссий о поддержке решения БАГАЦа
10.09.2023 17:06 Алина Груднева

Лапид в недоумении из-за дискуссий о поддержке решения БАГАЦа

Лидер оппозиции Яир Лапид в недоумение из-за того, что члены правительства обсуждают вопрос о том, будут ли они признавать решение БАГАЦа или нет.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 10 сентября.

Он похвалил единственных трех министров, которые пообещали поддержать решение БАГАца.

"Я приветствую Гилу Гамлиэль, Моше Арбеля и Йоава Галанта за их твердую позицию в отношении верховенства закона. Уму не постижимо, что вообще ведется дискуссия о том, будет ли правительство выполнять решение БАГАЦа или нет", - сказал он.

Напомним, 11 сентября пятнадцать судей БАГАЦа решат, признавать ли недействительной поправку к основному закону, которая является одним из компонентов  правовой реформы. Гамлиэль, Арбель и Галант оказались единственными министрами, которые пообещали признать решение БАГАЦа, если тот выберет негативный ответ.

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