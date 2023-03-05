



Лапид в Кнессете: прекратите пересматривать закон и давайте поговорим с Герцогом

Лидер оппозиции Яир Лапид призывает правительство немедленно прекратить голосование по законопроектам, радикально перестроить судебную систему и начать диалог сегодня вечером или завтра.



“Премьер-министр хочет, чтобы мы вынесли предложение на стол? Вот предложение: остановить закон, сейчас, сегодня, до голосования. Вместо голосования давайте пойдем в резиденцию президента и объявим, что мы остаемся там до тех пор, пока Государство Израиль не получит конституцию”, — говорит Лапид на пленуме Кнессета.



Президент Ицхак Герцог призвал к диалогу между оппозицией и правительством по поводу весьма спорной судебной перестановки.



”Вместо огромного кризиса, который вы создаете — ценностного, экономического, социального и социального — давайте вместе создадим документ, который объединит народ Израиля”, — добавляет Лапид.

