



Лапид: в ближайшем будущем ядерной сделки с Ираном не будет

Премьер-министр Яир Лапид в воскресенье заявил своему кабинету, что "вчера страны E3 объявили, что ядерное соглашение с Ираном не будет подписано в ближайшем будущем и что открытые расследования МАГАТЭ в отношении Ирана не собираются закрывать".



"Я благодарю Францию, Великобританию и Германию за их твердую позицию в этом вопросе", — сказал Лапид, добавив, что "в последние месяцы мы вели с ними сдержанный и интенсивный диалог и предоставили им самую свежую разведывательную информацию об активности Ирана на ядерных объектах".



Сегодня ​премьер-министр отправился в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем. Цель этого визита – согласование позиций по ядерной проблеме и доработка деталей документа о сотрудничестве в области стратегического, экономического и оборонного сотрудничества.



В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что последний ответ Тегерана на переговорах по ядерной сделке отодвинул переговоры назад.



"Мы не собираемся соглашаться на сделку, которая не отвечает нашим основным требованиям… Если мы заключим сделку, то только потому, что она будет способствовать нашей национальной безопасности", - заявил Блинкен.



В своем последнем недавнем ответе Иран заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно отказаться от "политически мотивированных расследований" ядерной деятельности Тегерана.



В заявлении, сделанном в субботу вечером, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани выразил сожаление по поводу неконструктивного заявления Европейской Тройки — Франции, Великобритании и Германии — относительно переговоров об отмене санкций, которые, по его словам, являются нарушением доброй воли.

