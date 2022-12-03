



Лапид "успокоил" генерала ЦАХАЛа: дальше будет только хуже



Комментатор газеты "Гаарец" Йосси Вертер сообщил о разговоре разговор премьер-министра Яира Лапида имел с одним из генералов ЦАХАЛа на базе Кирия в Тель-Авиве.



Вертер рассказывает, что в середине недели под председательством начальника штаба Авива Кохави состоялось заседание оперативного управления Генштаба, на котором обсуждался конкретный вопрос. Обсуждение закончилось быстрее, чем обычно, и офицеры обменялись мнениями о ситуации: события в Хевроне, атмосфера в СМИ и их отношение к "отсутствию поддержки со стороны министров нового правительства".



На следующий день состоялись крупные учения в рамках серии совместных учений ЦАХАЛа и Центрального командования США. Учения имитировали оперативную деятельность в Иране. Премьер-министр Яир Лапид присутствовал в Кирие и позже беседовал с одним из генералов, который рассказал ему о "депрессивных настроениях" в Генштабе.



Вертер писал: "Лапид не утешал, не обещал, что все образуется. Наоборот. 'Вы не понимаете, где живете', - преподал премьер генералу урок истории, - 'Это не случайно, и это не прекратится'. Крайне правые в любой стране мира всегда стремятся получить контроль над армией. Способ добиться этого - создать конфликт между солдатами и их командирами. Дайте солдатам понять, что им позволено делать то, что они хотят, потому что у них есть и всегда будет поддержка на политическом уровне. То, что началось с Эльора Азарии, теперь станет политикой".



Гененрал сказал Лапиду: "Но это полный хаос, вы не можете так руководить армией". Уходящий премьер-министр похлопал генерала по плечу и ответил: "Да, это именно то, чего они хотят".

