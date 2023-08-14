



Лапид: ущерб безопасности - прямое последствие разрушительного переворота



После воскресного заседания лидер оппозиции Яир Лапид обвинил Нетаниягу в попытке переложить ответственность за ущерб, нанесенный безопасности страны, на военных.



"Ущерб, нанесенный боеспособности ЦАХАЛа, является прямым следствием одного - разрушительного переворота, возглавляемого правительством Нетаниягу", - написал он в Twitter, призвав остановить принятие законов о реформе.



Активисты, протестующие против пересмотра судебной системы, в своем заявлении, переданном 13-м каналом, заявила, что "премьер-министр, который кричит на начальника штаба ЦАХАЛа, чтобы тот скрыл информацию о состоянии армии, не может исполнять свои обязанности".