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Лапид угрожает Нетаниягу судом, если комиссию по назначениям судей не созовут
12.07.2023 16:12 Ирина Демьянова

Лапид угрожает Нетаниягу судом, если комиссию по назначениям судей не созовут

Лидер оппозиции Яир Лапид отправил премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру юстиции Яриву Левину письмо с угрозой обратиться в БАГАЦ с ходатайством о принуждении к созыву комиссии по назначениям судей, если это не будет сделано в течение 14 дней.

В письме Лапида, отправленном Нетаниягу и Левину юридической фирмой, нанятой “Еш Атид”, утверждается, что Левин “не имеет права” решать, созывать ли комиссию по назначениям судей, а должен сделать это в соответствии с законом.

Оппозиционная партия заявляет, что “решение не избирать министра для работы в комиссии, как и решение не созывать ее, проистекает из личных и политических соображений, которые министр юстиции не уполномочен рассматривать”.
 

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