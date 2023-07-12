



Лапид угрожает Нетаниягу судом, если комиссию по назначениям судей не созовут

Лидер оппозиции Яир Лапид отправил премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру юстиции Яриву Левину письмо с угрозой обратиться в БАГАЦ с ходатайством о принуждении к созыву комиссии по назначениям судей, если это не будет сделано в течение 14 дней.



В письме Лапида, отправленном Нетаниягу и Левину юридической фирмой, нанятой “Еш Атид”, утверждается, что Левин “не имеет права” решать, созывать ли комиссию по назначениям судей, а должен сделать это в соответствии с законом.



Оппозиционная партия заявляет, что “решение не избирать министра для работы в комиссии, как и решение не созывать ее, проистекает из личных и политических соображений, которые министр юстиции не уполномочен рассматривать”.

