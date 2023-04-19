



Лапид угрожает бойкотировать церемонию зажжения факелов

Лидер оппозиции Яир Лапид не будет присутствовать на церемонии зажжения факелов в честь Дня независимости.



Об этом он объявил 19 апреля, выступая на заседании "Еш Атид".



Таким образом, Лапид ответил на приглашение министра транспорта Мири Регев, которая является ответственной за церемонию. Она объявила, что лидер оппозиции, а также сыновья Бени Ганца были приглашены.



"Вы не оставили мне выбора. Я люблю государство. Вы любите Израиль, но за три месяца вы разорвали израильское общество, и ничто этого не скроет", - сказал Лапид.



По словам лидера оппозиции, если бы для Регев было бы "важно единство Израиля", она бы вместе с членами коалиции "не демонтировала демократию".