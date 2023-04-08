Лапид: туристы пострадали от гнусного террора
Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал вчерашний теракт на набережной в Тель-Авиве.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
"Волна террора продолжается. Алессандро Фарини из Италии был убит и восемь туристов из Италии и Великобритании получили ранения", - сказал он.
Лапид выразил соболезнования итальянскому народу и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим туристам, "которые приехали посмотреть прекрасный Израиль и пострадали от гнусного терроризма".
"Бдительность и быстрые действия сотрудников полиции Тель-Авива предотвратили дальнейшие убийства", - добавил он.