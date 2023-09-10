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Лапид: требую заморозить реформу на 18 месяцев
10.09.2023 19:50 Алина Груднева

Лапид: требую заморозить реформу на 18 месяцев

Лидер оппозиции Яир Лапид предложил заморозить все законодательные процессы по правовой реформе на 18 месяцев.

Он категорически отверг компромиссный план.

"Еще два месяца назад я сказал президенту, что "за несколько дней до слушаний в БАГАЦе и до того, как Нетаниягу отправится в США, внезапно появится компромисс". Это будет выглядеть слишком хорошим, чтобы быть правдой", — сказал Лапид.

По его словам, компромиссный план нацелен не на достижение консенсуса, а на то, чтобы "организовать встречу Нетаниягу в Белом доме и создать трудности для судей БАГАЦа на обсуждении петиций".

"Мы должны после слушаний в БАГАЦе заморозить на 18 месяцев законодательный процесс", - добавил он.

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