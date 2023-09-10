



Лапид: требую заморозить реформу на 18 месяцев

Лидер оппозиции Яир Лапид предложил заморозить все законодательные процессы по правовой реформе на 18 месяцев.



Он категорически отверг компромиссный план.



"Еще два месяца назад я сказал президенту, что "за несколько дней до слушаний в БАГАЦе и до того, как Нетаниягу отправится в США, внезапно появится компромисс". Это будет выглядеть слишком хорошим, чтобы быть правдой", — сказал Лапид.



По его словам, компромиссный план нацелен не на достижение консенсуса, а на то, чтобы "организовать встречу Нетаниягу в Белом доме и создать трудности для судей БАГАЦа на обсуждении петиций".



"Мы должны после слушаний в БАГАЦе заморозить на 18 месяцев законодательный процесс", - добавил он.