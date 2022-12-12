



Лапид требует запретить Нетаниягу голосовать по "закону Дери"

Премьер-министр Яир Лапид осудил намерение коалиции принять закон, разрешающий председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения. Об этом сообщает "Аруц Шева".



Лапид заявил, что нужно запретить голосовать по этому закону Биньямину Нетаниягу и еще троим депутатам из-за конфликта интересов.



"Новое правительство создает специальный комитет для принятия "Закона Дери". Это совершенно коррумпированный закон, полностью персональный закон, у которого есть только одна цель: позволить стать министром человеку, осужденному за преступления. Арье Дери - серийный преступник, который сидел в тюрьме, вышел на свободу, потом вернулся и был осужден за серьезные налоговые правонарушения. В рамках своего соглашения о признании вины он ушел из Кнессета и пообещал в суде, что уходит из общественной жизни, чтобы избежать нового скандала", - заявил Лапид.



Политик продолжил: "Но теперь он обнаружил, что в самом крайнем правительстве в истории страны нет такого понятия, как законы. Биби слаб, Дери знал, что он будет подчиняться ему, как он подчиняется всем. Поэтому вместо того, чтобы нарушать закон, Арье Дери меняет закон.Вот так ему удастся стать министром.Новое правительство объявило, что оно в ускоренном порядке примет поправку к Основному закону".



"Из-за опьянения властью и своей наглости они забыли одно: в новой коалиции есть четыре человека, которые не допущены к голосованию по этому закону, потому что у них конфликт интересов. Сегодня мы направим срочное обращение к юридическому советнику Кнессета, чтобы помешать четверым из них голосовать по закону из-за серьезного конфликта интересов", - сказал Лапид, уточнив, что он имел в виду самого Дери, а также депутатов Биньямина Нетаниягу, Давида Битана и Хаима Каца.