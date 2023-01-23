



Лапид требует вернуть финансирование культурных мероприятий в Шаббат

Глава оппозиции Яир Лапид потребовал, чтобы министр культуры Мики Зоар восстановил государственное финансирование культурных программ "Шаббат Исраэлит", которые проходят в субботу.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



"Шаббат Исраэлит" - это проект, который способствует единству Израиля. Это никому не вредит и уважает Шаббат, израильскую культуру и еврейское наследие. Отмена его наносит ущерб общинам на периферии и является формой религиозного принуждения худшего рода", - заявил Лапид.