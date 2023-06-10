



Лапид требует от Нетаниягу уволить Бен-Гвира

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 10 июня.



Лапид обозвал Бен-Гвира "самым неудавшимся министром", при котором резко возросло число убитых в Израиле.



"Так продолжаться больше не может. Ежедневно гибнут люди, разрушаются семьи. Он - самый неудавшийся министр внутренней безопасности. Понятия не имею, чем он там занимается. С тех пор, как он стал министром, количество убитых людей увеличилось на 300%", - сказал он.



