



Лапид: судебная реформа "разрывает Израиль на части"

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что правительственный план судебной реформы "угрожает разрушить страну с головокружительной скоростью".



"То, что правительство хочет внести в Кнессет на голосование, — это не первое чтение законопроекта, а скорее разрыв народа Израиля, израильской демократии и самой сути сосуществования. Если этот закон будет принят, демократическая глава в жизни государства закончится", — заявил Лапид на пресс-конференции в Кнессете.3



Подчеркивая последствия реформы для безопасности и экономики, о которых говорят критики законопроекта, но отвергают сторонники реформы, Лапид добавил: "Если этот закон будет принят, израильской экономике будет нанесен смертельный ущерб и самые успешные компании уйдут отсюда. Оборонный истеблишмент тоже пострадает, солдаты ЦАХАЛа подвергнутся юридической опасности, а тесному союзу с Соединенными Штатами придет конец".



Лидер "Еш Атид" призвал депутатов не голосовать за законопроект.



Он адресовал свой призыв бывшим сотрудникам службы безопасности депутату Кнессета Ави Дихтеру и министру обороны Йоаву Галланту, министру экономики Ниру Баркату, бывшему советскому диссиденту депутату Кнессета Юлию Эдельштейну, а также членам Кнессета от партии "Ликуд", которые выступили против Нетаниягу — Исраэлю Кацу, бывшему послу в ООН Дани Данону и Дэвиду Битану.



"Вы знаете, что здесь происходит что-то искаженное и ужасное, и вас просят подписать это. Вы не можете этого сделать", — сказал лидер оппозиции и бывший премьер-министр.



