



Лапид: страна идет к лобовому столкновению

Комитет по конституции, законодательству и правосудию провел заседание, чтобы обсудить поправку, которая призвана уменьшить возможности БАГАЦа ссылаться на основания разумности в своих решениях. Заявленное намерение коалиции - завершить законодательный процесс и провести голосование по законопроекту во втором и третьем чтениях до окончания летней сессии через пять недель. Для этого комитет будет заседать с воскресенья по вторник каждую неделю.



Формулировка законопроекта, представленная членам комитета, выглядит следующим образом: "Все судебные инстанции, включая Верховный суд, не будут обсуждать и выдавать ордера против правительства, премьер-министра, министра или избранного деятеля согласно “основанию разумности” их решений". Другими словами, Высший суд справедливости не сможет вмешиваться в политические решения, принимаемые выборными должностными лицами, а только в решения, принимаемые государственными служащими во всех вопросах, которые касаются нарушения гражданских прав.



Председатель оппозиции Яир Лапид заявил: "Комитет по назначениям судей должен быть избран, и мы должны вернуться в резиденцию президента". Лапид продолжил: "В ближайшие несколько дней Левин и Ротман сделают все, чтобы сорвать возможность возвращения в резиденцию президента. Они доведут дебаты в комитете по конституции, законодательству и правосудию до предела и втянут страну в лобовое столкновение".



Лапид добавил: "Мы все знаем, какой будет цена - экономика резко упадет, стоимость жизни взлетит, безопасность пострадает, мир отвернется от нас, а израильское общество будет разрушено. Это безумное поведение, прежде всего потому, что есть здравая альтернатива - быстро избрать недостающего представителя в комитет по назначениям судей и вернуться к переговорам в резиденции президента. Это правильное решение".