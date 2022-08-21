



Лапид станет первым премьером на ЛГБТ-мероприятии

Яир Лапид станет первым премьер-министром, который примет участие в ЛГБТ-мероприятии.

Как ожидается, он будет участвовать в эти выходные в мероприятии, посвященном 20-летию основания организации "Игги".

"Вот как история творится", — прокомментировал для Ynet это событие генеральный директор организации Офер Нойман.

По его словам, премьер-министра на мероприятие, которое символизирует равенство, инклюзивность, гордость и безопасность для всех и каждого, — это шаг, который отразится в домах каждой семьи в Израиле.

"В каждой темной каморке, где находится мальчик или девочка и в сердца многих представителей гей-сообщества в Израиле и во всем мире", - сказал он.