



Лапид: создается сумасшедшее правительств, где Ликуд стала младшим партнером

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид присоединился к группе сторонников Еш Атид на акции протеста против нового правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

Он написал в Facebook утром, 9 декабря, что Ликуд стала "младшим партнером" в собственной коалиции.

"Создается сумасшедшее правительство. Это жесткое заявление, но по-другому нельзя описать то, что происходит вокруг нас. Нетаниягу слаб, его шантажируют молодые и решительные партнеры. Они создают правительство, которым невозможно будет управлять", - сказал Лапид.

Он назвал Итамара Бен-Гвира "преступником, осужденным за поддержку терроризма и ни дня не прослужившим в армии".

"Арье Дери, взявший взятку, будет министром финансов. Ответственность будет нести серийный преступник, только что осужденный за серьезные налоговые правонарушения. Нетаньягу находится на пике своей слабости", - подчеркнул он.