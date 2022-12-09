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Лапид: создается сумасшедшее правительств, где Ликуд стала младшим партнером
09.12.2022 11:10 Алина Груднева

Лапид: создается сумасшедшее правительств, где Ликуд стала младшим партнером

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид присоединился к группе сторонников Еш Атид на акции протеста против нового правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

 
Он написал в Facebook утром, 9 декабря, что Ликуд стала "младшим партнером" в собственной коалиции.
 
"Создается сумасшедшее правительство. Это жесткое заявление, но по-другому нельзя описать то, что происходит вокруг нас. Нетаниягу слаб, его шантажируют молодые и решительные партнеры. Они создают правительство, которым невозможно будет управлять", - сказал Лапид.
 
Он назвал Итамара Бен-Гвира "преступником, осужденным за поддержку терроризма и ни дня не прослужившим в армии".
 
"Арье Дери, взявший взятку, будет министром финансов. Ответственность будет нести серийный преступник, только что осужденный за серьезные налоговые правонарушения. Нетаньягу находится на пике своей слабости", - подчеркнул он.

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