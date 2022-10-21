



Лапид совсем запутался со своей военной службой

Премьер-министр Яир Лапид впервые отреагировал на расследование "Исраэль Ха Йом" относительно своей службы в армии - и опроверг версию, распространенную им же две недели назад.



Лапид дал интервью журналистке Йонит Леви в рамках "конференции влиятельных" 12-го канала. В интервью он как бы опровергает версию, распространенную его офисом две недели назад.



Лапид сказал Леви, что он поступил на службу в зенитные войска ВВС и был уволен из ВВС из-за приступа астмы. Леви бросила ему: “Значит, ПВО - а не танки... ведь в ваших текстах были и танки". Лапид ответил: "Нет... там была какая-то история... А... Я как-то рассказывал о том, как в начале Первой Ливанской войны ах... была небольшая группа ребят, которые вошли в Ливан с танками на очень странную неделю, это анекдот, который я как-то рассказывал".



זה מה שיאיר לפיד ענה לפני שבועיים לטל רימר המעולה שעובד איתנו בתוכנית כתחקירן:

שירתתי בשריון ובמחנה.

היום לפיד אומר שהוא שירת ב נ.מ.

אני משתדל להישאר רגוע אבל אין לי ברירה לומר שמשהו בראש של לפיד לא בסדר.

הוא פשוט לא מחובר למציאות.

זה בלתי נתפס pic.twitter.com/A36kotzGY2 — שמעון ריקלין (@Riklin10) October 20, 2022

Вчера в эфире 14 канала был обнародован официальный документ Министерства иностранных дел, содержащий ответ на запрос, адресованный Лапиду, относительно его военной службы. В представленном ответе от имени Лапида утверждается, что "премьер-министр Яир Лапид проходил полную службу в ЦАХАЛе, в бронетанковом корпусе и в газете Бэ Махоне в качестве военного репортера". В этой версии совсем не упоминается служба в ВВС, и она подразумевает, что Лапид служил в танковом корпусе значительный период времени, что противоречит его сегодняшним словам о "коротком анекдоте" и "очень странной неделе".Даже в интервью Леви Лапид воздержался от упоминания различных историй, которые он распространял на протяжении многих лет о событиях, в которых он якобы участвовал во время службы, которую, по его словам, он проходил танковом корпусе. Например, Лапид утверждал, что он сопровождал двух офицеров, которые были убиты вскоре после того, как он вышел из их джипа. Доктор Бени Михельсон, бывший руководитель отдела истории в ЦАХАЛе, подтвердил, что в период времени, описанный Лапидом, известен только один такой инцидент, в котором погибли майор Менахем Бен Цур и майор Менахем Бен Менахем, и из расследования "Израиль сегодня" следует, что Лапид не имел отношения к этому инциденту.Ави Сегал, начальник отдела кадров 500-й бригады, который находился рядом с ними в ту неделю, когда они были убиты, засвидетельствовал, что вокруг них не было ни одного солдата по имени Яир Лапид."Я поступил на службу в ВВС, прошел стажировку, в середине ее у меня началась астма, а потом все прекратилось. В начале Первой ливанской войны была группа, которая вошла в Ливан с танками - это небольшой анекдот. Я служил в ЦАХАЛе три года и служил в меру своих возможностей, и это то, что мы требуем от каждого 18-летнего", - сказал Лапид.Расследование "Исраэль Хайом", основанное на показаниях солдат и офицеров, показало, что, по всей видимости, Лапид действительно был призван в ПВО и что в "танковой версии", которую он предоставлял в других случаях, а также документ, который он передал сейчас, имеют существенные пробелы. Неясно, проходил ли он действительную службу в армии, и, похоже, что по крайней мере некоторые существенные детали, которые он сообщил о своей жизни в этот период, не соответствуют действительности.Среди прочего, в этой версии Лапид утверждал, что прибыл в газету "Бэ Махане" после приступа астмы, случившегося во время оказания помощи в качестве солдата 500-й бригады при посадке вертолета в Ливане - вопреки его утверждению о приступе астмы у зенитчиков-стажеров в Пальмахиме. В ходе беседы со старшим офицером танкового корпуса и пилотом вертолета, участвовавшим в спасательных действиях, выяснилось, что процедуры посадки, которую описал Лапид просто не было.