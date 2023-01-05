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Лапид сказал когда будут выборы
05.01.2023 10:30 Аркадий Бочаровский

Лапид сказал когда будут выборы

Лидер оппозиции Яир Лапид, который ровно неделю назад освободил пост премьер-министра, считает, что следующие выборы - гораздо ближе, чем все думают.

В интервью, данном Бену Каспиту, Лапид сказал: "У меня сложилось впечатление, что Нетаниягу беспокоится о Бен-Гвире и знает, что он опасен, но он слишком слаб, чтобы что-то сделать".

Лапид поделился своим прогнозом и сказал: "В 2024 году мы снова пойдем на выборы, сомнительно, что правительство продержится даже полтора года. Нетаниягу не привык и не умеет быть слабым, но с ним не считаются. Мы вернемся к власти".

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