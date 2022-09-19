



Лапид сказал, что представит на Генассамблее

Премьер-министр Яир Лапид объявил перед отъездом на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, что отправляется с политическим визитом, который будет включать встречи с главами государств и еврейскими лидерами.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 19 сентября.

По словам Лапида, в четверг он будет представлять Израиль на сцене Генеральной Ассамблеи ООН.

"На этом этапе будет слышен голос Государства Израиль, наше право на безопасность и наше стремление к миру, а также вклад Израиля в региональную стабильность и международное сотрудничество", - сказал Лапид.