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лапид
06.06.2023 20:14 Алина Груднева

Лапид сказал, что "покажет добросовестность" коалиции в переговорах

Только созыв комитета по отбору судей в его нынешнем формате докажет, что коалиция ведет переговоры о правовой реформе в резиденции президента "добросовестно".

Такое заявление сделал лидер оппозиции Яир Лапид.

"Нетаниягу никогда в жизни не заключал соглашения, которые он не нарушал бы. В конце концов, у них есть 64 мандата", - сказал он.

По словам Лапида, если он осуществит "мечту" Ярива Левина и Симхи Ротмана и завершит переговоры в резиденции президента, то коалиция вернется к законодательному процессу.

"В таком случае Израиль погрузится в опасный хаос. Нет никакой сделки. Есть ответственные и серьезные этапы. Я не протяну руку обману или способу усыпить общество и протест", -резюмировал Лапид.
 

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