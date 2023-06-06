



Лапид сказал, что "покажет добросовестность" коалиции в переговорах

Только созыв комитета по отбору судей в его нынешнем формате докажет, что коалиция ведет переговоры о правовой реформе в резиденции президента "добросовестно".



Такое заявление сделал лидер оппозиции Яир Лапид.



"Нетаниягу никогда в жизни не заключал соглашения, которые он не нарушал бы. В конце концов, у них есть 64 мандата", - сказал он.



По словам Лапида, если он осуществит "мечту" Ярива Левина и Симхи Ротмана и завершит переговоры в резиденции президента, то коалиция вернется к законодательному процессу.



"В таком случае Израиль погрузится в опасный хаос. Нет никакой сделки. Есть ответственные и серьезные этапы. Я не протяну руку обману или способу усыпить общество и протест", -резюмировал Лапид.

