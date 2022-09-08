



Лапид: ШАБАК всегда на шаг впереди врага

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что ШАБАКу всегда удается быть на шаг впереди врагов страны благодаря своим передовым технологиям.



Выступая на церемонии чествования достижений ШАБАКа в 2021 году, он также сказал, что представители стран со всего мира приезжают, чтобы узнать, как антитеррористическое агентство борется с терроризмом.



По его словам, "передовые технологии, которые разрабатывает агентство, позволяют Государству Израиль всегда быть на шаг впереди врага".



"Разведывательные службы со всего мира регулярно приезжают сюда, чтобы узнать у израильского ШАБАКа, как мы боремся с широким спектром террористических угроз, с которыми не приходится сталкиваться ни одному западному государству", - сказал Лапид.



