



Лапид: ШАБАК предотвратил сотни нападений в 2022 году

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что ШАБАК предотвратил в 2022 году сотни нападений, среди которых теракты смертников.



Об этом премьер рассказал во время церемонии награждения агентов ШАБАК, отличившихся в разведывательных операциях в 2021 году.



"ШАБАК предотвратил сотни нападений с начала года. Стрельба, взрывчатые вещества, смертники (террористы – ред.) и похищения людей. Вы работаете не со статической реальностью, а с меняющейся реальностью", – заявил Лапид.



Глава ШАБАК Ронен Бар также похвалил отличившихся агентов.



"В результате этих и других операций нам удается бороться с невообразимыми объемами терроризма. Благодаря проектам и операциям мы будем знать, как лучше справляться с новыми угрозами терроризма и шпионажа. За операциями и проектами стоят планирование, технологии и процессы, но, прежде всего, отличные люди, целеустремленные и полные идей, и именно они заслуживают признательности", – сказал он.