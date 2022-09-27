Лапид: сделаем "Иерусалимскую декларацию" основой отношений между Израилем и США
Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал договоренности между Израилем и США.
Соответствующее заявление он сделал во вторник, 27 сентября.
"Завтра начнется еще один шаг к тому, чтобы сделать "Иерусалимскую декларацию" основой отношений между Израилем и США", - сказал он.
По словам Лапида, Израиль присоединяется к небольшой и престижной группе стран, поддерживающих стратегический технологический диалог с США.
"Я благодарю президента Байдена за партнерство и за установление нового рекорда в отношениях между странами и желаю успехов министру инноваций и главе MLA в руководстве делегацией", - добавил Лапид.