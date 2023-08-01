



Лапид рассказал, что думает о "правительстве единства" с Нетаниягу

Лидер оппозиции Яир Лапид выступает категорически против любого "правительства единства".



Соответствущее заявление он сделал вечером, 1 августа.



"Даже хорошие и нравственные люди в эти дни говорят, что правительство единства - лучший выход", - сказал он.



По словам председателя партии "Еш Атид", он полностью исключает вхождение в

"правое правительство", которое возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаниягу, даже если бы из него убрали министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.



"Мы не присоединимся к правительству Нетаниягу, потому что мы занимаемся политикой из-за ценностей и верим в справедливость. Мы не присоединимся к решениям правительства, которые разрушают страну", - резюмировал он.

