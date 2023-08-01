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Лапид рассказал, что думает о "правительстве единства" с Нетаниягу
01.08.2023 22:01 Алина Груднева

Лапид рассказал, что думает о "правительстве единства" с Нетаниягу

Лидер оппозиции Яир Лапид выступает категорически против любого "правительства единства".

Соответствущее заявление он сделал вечером, 1 августа.

"Даже хорошие и нравственные люди в эти дни говорят, что правительство единства - лучший выход", - сказал он.

По словам председателя партии "Еш Атид", он полностью исключает вхождение в
"правое правительство", которое возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаниягу, даже если бы из него убрали министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

"Мы не присоединимся к правительству Нетаниягу, потому что мы занимаемся политикой из-за ценностей и верим в справедливость. Мы не присоединимся к решениям правительства, которые разрушают страну", - резюмировал он.
 

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