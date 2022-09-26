



Лапид раскрыл, чем он отличается от Нетаниягу

Премьер-министр Израиля Яир Лапид накануне Рош ха-Шана дал интервью Ynet, в котором ответил на ряд важных вопросов.



Среди прочего, Лапид рассказал, чем же он отличается от лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, которого нынешний глава правительства Израиля часто критикует.



"Во-первых, мои мотивы не личные. Меня не обвиняли в коррупции, и я не пытаюсь избежать суда или разрушить правовую систему, чтобы спасти свою шкуру.



Я думаю, что главное отличие в том, что он заботится о том, что хорошо для него, а я беспокоюсь о том, что хорошо для граждан. В этом разница между лидером, озабоченным собой, и тем, кто работает на благо общества", - заявил Лапид.



Премьер-министр отметил: "«Что мне кажется странным, так это то, что люди говорят мне, что поведение Нетаниягу отвратительно, но в то же время спрашивают меня, почему я не делаю того же. Я не хочу быть таким, как он".



В ходе интервью также была затронута нашумевшая тема о распаде "Объединенного Списка". У Яира Лапида спросили, участвовал ли он в распаде фракции.



"Я не участвовал и был удивлен их расколом. Я не могу сказать, как это повлияет на создание коалиции в будущем, потому что я не знаю, каковы будут результаты выборов, израильские арабы игнорировались годами, и я надеюсь, что они придут голосовать и поймут, что результаты могут повлиять на их повседневную жизнь в самых элементарных формах", - подчеркнул Лапид.