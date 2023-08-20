



Лапид раскритиковал позицию Дермера по ядерной программе Саудовской Аравии

Лидер оппозиции Яир Лапид нападает на министра по стратегическим вопросам Рона Дермера за предположение, что правительство не будет препятствовать развитию Саудовской Аравией гражданской ядерной программы в контексте потенциального соглашения о нормализации отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом при посредничестве США.



В пятничном интервью PBS Дермера спросили, поддержит ли Израиль ядерную программу Саудовской Аравии, которая включает в себя возможности по обогащению урана.



“Как и во многих других случаях, дьявол кроется в деталях, и нам придется смотреть, что в конечном итоге будет согласовано, — сказал Дермер, близкое доверенное лицо премьер-министра Биньямина Нетаниягу. - [Саудовцы] могут завтра отправиться в Китай или во Францию, и они могут организовать — попросить их создать гражданскую ядерную программу и разрешить внутреннее обогащение“.



“Они могли бы сделать это завтра, если бы захотели. Итак, вопрос, который я задал себе, заключается в следующем: если США будут вовлечены в это, что это будет означать через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет и какова альтернатива? Есть и другие вопросы, которые выдвинули саудовцы”, — сказал он.



Дермер добавил: “В регионе есть страны, которые могут иметь гражданскую ядерную энергетику. Это совсем другая история, чем программа создания ядерного оружия”.



На платформе X, ранее известной как Twitter, Лапид утверждает, что комментарии Дермера “угрожают безопасности Израиля”.



“Можно достичь соглашения, которое укрепит нашу национальную безопасность, и при этом Израилю не придется давать согласие на обогащение урана на Ближнем Востоке”, — отметил Лапид.



