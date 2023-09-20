



Лапид раскритиковал полицию за призыв к израильтянам носить оружие в Йом Кипур

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал правительство на открытии заседания фракции “Еш Атид” 20 сентября, заявив, что премьер-министр Нетаниягу потерял контроль над своей собственной коалицией.



“Действия вопреки рекомендациям ШАБАКа и Пенитенциарной службы в отношении заключенных сил безопасности нельзя назвать откровенным правым, это просто беззаконие. Бен-Гвир пытается добиться известности, а не спасти человеческие жизни”, – заявил Лапид, имея в виду призывы министра национальной безопасности усложнить жизнь палестинским террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах.



“Нетаниягу потерял контроль над своими министрами”, – продолжил Лапид. “Они продвигают свою собственную опасную политику. Сказать израильским гражданам, чтобы они приходили на молитвенные службы в Йом Кипур с оружием, не означает обеспечить безопасность. Это равносильно дешевому популизму”.



Согласно сообщению газеты “Исраэль Хайом”, Лапид обвинил Смотрича и Бен-Гвира в “слепом популизме”.



“Наши дети, которым снова придется сражаться в Дженине, Газе и, возможно, даже в Ливане, будут теми, кто заплатит цену за его действия вместе с нашими родителями, которые будут ждать своей участи в бомбоубежищах”, – предупредил он. “В отличие от моих коллег, я не буду обвинять израильское правительство в совершении террора, но национальной политикой нельзя управлять с помощью политических лозунгов и рекламы в заголовках. Если Нетаниягу не обуздает Смотрича и Бен-Гвира, мы заплатим человеческими жизнями”.



“Вместо того, чтобы бежать в США, премьер-министр должен дать понять, что он будет сдерживать своих безответственных министров и сотрудничать с советниками по безопасности, чтобы успокоить ветер”, – отметил Лапид.