Лапид провел переговоры с Макроном: раскрыты детали
Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макрон.
Переговоры состоялись в понедельник, 22 августа.
Лапид сказал Макрону, что Израиль продолжит делать все возможное, чтобы помешать Ирану развивать ядерный потенциал.
Он также вновь заявил о несогласии Еврейского Государства с возвращением к ядерной сделке 2015 года.
По словам Лапида, западные державы не должны идти на уступки Тегерану.
Премьер-министр предупредил, что возвращение к ядерной сделке предоставит Ирану значительные средства для усиления поддержки террористической деятельности в регионе.