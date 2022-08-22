



Лапид провел переговоры с Макроном: раскрыты детали

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макрон.

Переговоры состоялись в понедельник, 22 августа.

Лапид сказал Макрону, что Израиль продолжит делать все возможное, чтобы помешать Ирану развивать ядерный потенциал.

Он также вновь заявил о несогласии Еврейского Государства с возвращением к ядерной сделке 2015 года.

По словам Лапида, западные державы не должны идти на уступки Тегерану.

Премьер-министр предупредил, что возвращение к ядерной сделке предоставит Ирану значительные средства для усиления поддержки террористической деятельности в регионе.