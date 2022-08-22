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Лапид провел переговоры с Макроном: раскрыты детали
22.08.2022 17:02 Алина Груднева

Лапид провел переговоры с Макроном: раскрыты детали

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макрон.

 
Переговоры состоялись в понедельник, 22 августа.
 
Лапид сказал Макрону, что Израиль продолжит делать все возможное, чтобы помешать Ирану развивать ядерный потенциал.
 
Он также вновь заявил о несогласии Еврейского Государства с возвращением к ядерной сделке 2015 года.
 
По словам Лапида, западные державы не должны идти на уступки Тегерану. 
 
Премьер-министр предупредил, что возвращение к ядерной сделке предоставит Ирану значительные средства для усиления поддержки террористической деятельности в регионе.

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