



Лапид проведет встречу с Эрдоганом

Премьер-министр Яир Лапид встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН.



Лапид прилетит в Нью-Йорк в понедельник и выступит на ассамблее в четверг, сообщает его офис.



Ожидается, что в ходе этого визита Лапид отдельно встретится с Эрдоганом, а также с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, премьер-министром Греции и генеральным секретарем ООН.



По данным новостного сайта Walla, предстоящая встреча станет первой встречей Эрдогана с премьер-министром Израиля с момента его встречи с Эхудом Ольмертом в Анкаре в 2008 году.