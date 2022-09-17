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Лапид проведет встречу с Эрдоганом
17.09.2022 20:47 Александр Юзовский

Лапид проведет встречу с Эрдоганом

Премьер-министр Яир Лапид встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН.

Лапид прилетит в Нью-Йорк в понедельник и выступит на ассамблее в четверг, сообщает его офис.

Ожидается, что в ходе этого визита Лапид отдельно встретится с Эрдоганом, а также с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, премьер-министром Греции и генеральным секретарем ООН.

По данным новостного сайта Walla, предстоящая встреча станет первой встречей Эрдогана с премьер-министром Израиля с момента его встречи с Эхудом Ольмертом в Анкаре в 2008 году.

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