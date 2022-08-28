



Лапид просит минфин дать шанс переговорам с учителями

Премьер-министр Израиля Яир Лапид проводит встречу с министром финансов Авигдором Либерманом.



Как сообщает Times of Israel, Лапид просит главу минфина дать шанс продолжающимся переговорам с Профсоюзом учителей, а не добиваться судебного запрета, заставляющего педагогов возвращаться к работе.



Либерман возразил, что был "вынужден" запросить судебный запрет после того, как министерство просвещения, по его словам, "решило не запрашивать его по своим собственным соображениям".