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Лапид прокомментировал назначение нового командующего ЦАХАЛа
04.09.2022 17:32 Александр Юзовский

Лапид прокомментировал назначение нового командующего ЦАХАЛа

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал назначение нового командующего ЦАХАЛа:
 
"Генерал-майор Херци Халеви - это достойный и естественный выбор. Херци - отличный офицер, очень способный и очень опытный. Уверен, он приведет ЦАХАЛ ко многим и значительным достижениям.

Выбор был между двумя достойными кандидатами. Желаю генерал-майору Эялю Замиру успехов в будущем. Не сомневаюсь, что он продолжит применять свои способности и опыт для обеспечения безопасности Государства Израиль", - заявил он на заседании правительства.

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