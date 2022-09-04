



Лапид прокомментировал назначение нового командующего ЦАХАЛа

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал назначение нового командующего ЦАХАЛа:



"Генерал-майор Херци Халеви - это достойный и естественный выбор. Херци - отличный офицер, очень способный и очень опытный. Уверен, он приведет ЦАХАЛ ко многим и значительным достижениям.



Выбор был между двумя достойными кандидатами. Желаю генерал-майору Эялю Замиру успехов в будущем. Не сомневаюсь, что он продолжит применять свои способности и опыт для обеспечения безопасности Государства Израиль", - заявил он на заседании правительства.