



Лапид призывает премьер-министра отложить реформу ради “единства нации”

Отвечая на речь Нетаньяху на пленуме, лидер оппозиции Яир Лапид повторяет свой призыв к коалиции отложить свои предложения по капитальному ремонту судебной системы.



“Если для вас важно единство нации, остановитесь, и все уравновесится, — говорит Лапид в Кнессете. - Если вы будете выполнять свою работу в качестве правительства, в стране будет единство”.



“Мы продолжим спорить, я буду продолжать думать, что это правительство ужасное и неудачное, но это будет борьба по вопросам, которые действительно важны для граждан Израиля, по вопросам экономики и безопасности”, — добавляет он.



