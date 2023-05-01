Новости » Политика
Лапид призывает премьер-министра отложить реформу ради “единства нации”
01.05.2023 21:01 Ирина Демьянова

Лапид призывает премьер-министра отложить реформу ради “единства нации”

Отвечая на речь Нетаньяху на пленуме, лидер оппозиции Яир Лапид повторяет свой призыв к коалиции отложить свои предложения по капитальному ремонту судебной системы.

“Если для вас важно единство нации, остановитесь, и все уравновесится, — говорит Лапид в Кнессете. - Если вы будете выполнять свою работу в качестве правительства, в стране будет единство”.

“Мы продолжим спорить, я буду продолжать думать, что это правительство ужасное и неудачное, но это будет борьба по вопросам, которые действительно важны для граждан Израиля, по вопросам экономики и безопасности”, — добавляет он.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы