



Лапид призывает Нетаниягу отменить увольнение Галанта

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра отказаться от увольнения министра обороны Йоава Галанта после того, как Галант публично призвал к остановке законодательной реформы коалиции накануне ее частичного завершения.



“Министра обороны Галанта уволили только по одной причине – он говорил правду. Он не угрожал, не ставил ультиматум – он предостерег от краха народной армии перед лицом правительства, которое пытается игнорировать реальность”, – сказал Лапид, выступая в начале заседания фракции своей партии “Еш Атид” в Кнессете.



Лапид призывал премьер-министра Биньямина Нетаниягу “отменить увольнение”. Нетаниягу еще не отправил официальное письмо министру обороны, с которого начнется 48-часовой обратный отсчет до его увольнения. Вслед за Галантом, Лапид предупредил, что “в настоящее время Государство Израиль не может позволить себе смену министра обороны перед лицом угроз во всех областях. Мы никогда не были так близки к тому, чтобы развалиться”.



Глава “Еш Атид” указал на продолжающиеся ночные протесты после вечернего заявления Нетаниягу об увольнении Галанта.



“То, что произошло за последние 24 часа, – это безумие, это потеря импульса и потеря пути, это доказательство того, что это правительство потеряло контроль над тормозами”, – сказал он, утверждая, что “абсолютное большинство населения страны граждане испытывают в последнее время, а тем более в последние сутки, тревогу и страх. Они не могут понять, почему правительство настаивает на уничтожении всего, что нам дорого и свято для нас”.