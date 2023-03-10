



Лапид призывает написать конституцию Израиля в ответ на судебную реформу

Израилю необходимо ввести конституцию, основанную на Декларации независимости, в ответ на проблемы, выявленные в результате продвижения судебной реформы. Данное мнение выразил лидер оппозиции Яир Лапид в своем сообщении нв Facebook в пятницу утром.



“Мы должны написать конституцию. Конституция - это единственное, что даст нам объединяющий этос. Конституция - это договор между гражданином и правительством. Это письменное обязательство государства защищать права своих граждан"., — писал Лапид.



Лапид сказал, что, хотя нынешнее правительство право в одном, прежний общественный договор Израиля больше не действует, что стало очевидным в протестах и столкновении ценностей по поводу судебной реформы. Лидер "Еш Атид" сказал, что либеральный лагерь укрепился в своих ценностях и хочет защитить Израиль как еврейскую демократию, а для того, чтобы государство не стало разобщенным, "мессианским, националистическим, жестоким и недемократическим", необходимо создать новый и объединяющий общественный договор.



Новая конституция, по утверждению Лапида, должна быть основана на Декларации независимости, которая, выражает моральный дух нации. Это мнение было выражено многими протестующими во время демонстраций против продолжающейся судебной реформы . Демонстранты вывешивали транспаранты и плакаты с изображением документа или выдержек во время мероприятий.



Декларация независимости не имеет формального юридического статуса в системе государственного управления Израиля, которую, по предложению Лапида, следует изменить, сделав документ первой главой новой конституции .



