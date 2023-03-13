



Лапид призвал раввинов из национальной общины присоединиться к протестам

Лидер оппозиции Яир Лапид встретился в Кнессете с группой раввинов и представителей, связанных с национальной религиозной общиной, и призвал их присоединиться к протестам против судебной реформы.



“Во время встречи глава оппозиции поблагодарил группу раввинов за проведение встречи и призвал их поднять сильный и заметный голос и принять активноеучастие в протесте против законодательных усилий коалиции”, – говорится в заявлении офиса Лапида.

