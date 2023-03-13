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Лапид призвал раввинов из национальной общины присоединиться к протестам
13.03.2023 19:09 Наталья Богинская

Лапид призвал раввинов из национальной общины присоединиться к протестам

Лидер оппозиции Яир Лапид встретился в Кнессете с группой раввинов и представителей, связанных с национальной религиозной общиной, и призвал их присоединиться к протестам против судебной реформы.

“Во время встречи глава оппозиции поблагодарил группу раввинов за проведение встречи и призвал их поднять сильный и заметный голос и принять активноеучастие в протесте против законодательных усилий коалиции”, – говорится в заявлении офиса Лапида. 
 

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