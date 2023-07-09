



Лапид призвал полицию уважать право на протест и воздержаться от применения силы

В письме, написанном комиссару Коби Шабтаю, лидер оппозиции Яир Лапид призывает полицию уважать право на протест и применять силу только в “исключительных случаях”.



Лапид отправляет свое письмо в то время, как министры ведут напряженные дебаты с юридическим советником и Шабтаем относительно надлежащего реагирования полиции и правовых мер на общественные беспорядки со стороны протестующих.



“Я призываю вас поручить своим людям уважать граждан и демократический протест, оттачивать установки на применение силы только в исключительных случаях и не позволять фоновому шуму воспламенять настроение”, — пишет Лапид Шабтаю.



Шабтай находился под значительным давлением со стороны крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира относительно усиления мер против демонстрантов, блокирующих дороги, на фоне шестимесячных демонстраций против правительственной судебной реформы.



“Миллионы граждан выходят на улицы, чтобы защищать демократические ценности, защищать доверенный вам закон, защищать нашу любимую страну, — пишет Лапид. - Израильская полиция обязана быть рядом с ними. Дайте им возможность протестовать и выразить свою озабоченность и боль. Они борются за будущее страны”.



Лапид, возглавляющий оппозицию судебной реформе, говорит, что демонстранты — “выдающиеся люди” и что “это самый замечательный протест в истории страны”.



