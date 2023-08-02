



Лапид призвал полицию прекратить насилие против демонстрантов

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал комиссара полиции Коби Шабтая отдать приказ полиции уважать тех, кто принимает участие в антиправительственных протестах, после серии насильственных инцидентов на недавних демонстрациях.



В своем заявлении Лапид просит полицию "уважать сотни тысяч граждан, выражающих свои демократические права, совершенствовать процедуры применения силы, проведения расследований и арестов и, прежде всего, игнорировать политические призывы, цель которых — привести к сильному расколу в народе".



"Будет катастрофой, если в Государстве Израиль полиция станет инструментом в руках осужденного преступника, используемого для осуществления насильственной и антидемократической политики мессианского министра", — говорится в заявлении со ссылкой на ультраправого министра Итамара Бен-Гвира.



"Полиция должна действовать зрело и ответственно и превзойти желание министра "заполнить Ихилов [больницу] ранеными", — говорит он.