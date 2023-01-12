



Лапид призвал полицию не применять силу против протестующих

Лидер оппозиции Яир Лапид обратился к начальнику полиции Израиля Коби Шабтаю, с просьбой обеспечить, чтобы полиция не применяла силу против антиправительственных акций протеста, которые пройдут в субботу вечером.



Об этом сообщает Times of Israel.



Письмо Лапида появилось после того, как полиция предупредила о возможных беспорядках.



"Эти протестующие - самые большие любители Израиля, и именно так вы должны относиться к ним. Я ожидаю, что вы проинструктируете полицию относиться к ним с уважением и сделать все, чтобы они могли заявлять свои законные протесты", - пишет Лапид.



Лидер "Еш Атид" попросил Шабтая "не использовать водометы" и следить за тем, чтобы против протестующих не применялась сила.



Лапид говорит, что не будет присутствовать на акции протеста после того, как ему сказали, что ему и Бени Ганцу не разрешат выступить перед толпой. Однако Ганц намерен явиться на демонстрацию.





