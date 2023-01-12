Новости » Политика
Лапид призвал полицию не применять силу против протестующих
12.01.2023 21:55 Ольга Белозерова

Лапид призвал полицию не применять силу против протестующих

Лидер оппозиции Яир Лапид обратился к начальнику полиции Израиля Коби Шабтаю, с просьбой обеспечить, чтобы полиция не применяла силу против антиправительственных акций протеста, которые пройдут в субботу вечером.

Об этом сообщает Times of Israel.

Письмо Лапида появилось после того, как полиция предупредила о возможных беспорядках.

"Эти протестующие - самые большие любители Израиля, и именно так вы должны относиться к ним. Я ожидаю, что вы проинструктируете полицию относиться к ним с уважением и сделать все, чтобы они могли заявлять свои законные протесты", - пишет Лапид.

Лидер "Еш Атид" попросил Шабтая "не использовать водометы" и следить за тем, чтобы против протестующих не применялась сила. 

Лапид говорит, что не будет присутствовать на акции протеста после того, как ему сказали, что ему и Бени Ганцу не разрешат выступить перед толпой. Однако Ганц намерен явиться на демонстрацию. 


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы