Лапид призвал Нетаниягу устроить кадровые чистки из-за нападок на ЦАХАЛ
Лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министров, критикующих военное руководство Израиля.
Соответствующее заявление он сделал днем, 16 августа.
"Гнусные и ложные нападки на начальника Генштаба за последние дни, в том числе и сегодня, со стороны министров правительства, депутатов и даже сына премьер-министра, являются прямой атакой на армию, израильское общество, национальную стойкость и безопасность", — сказал Лапид.
Председатель "Еш Атид" обвинил тех, кто критикует военное руководство, в том, что они "не имеют ничего святого".