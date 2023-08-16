



Лапид призвал Нетаниягу устроить кадровые чистки из-за нападок на ЦАХАЛ

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министров, критикующих военное руководство Израиля.



Соответствующее заявление он сделал днем, 16 августа.



"Гнусные и ложные нападки на начальника Генштаба за последние дни, в том числе и сегодня, со стороны министров правительства, депутатов и даже сына премьер-министра, являются прямой атакой на армию, израильское общество, национальную стойкость и безопасность", — сказал Лапид.



Председатель "Еш Атид" обвинил тех, кто критикует военное руководство, в том, что они "не имеют ничего святого".