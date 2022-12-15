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Лапид призвал Нетаниягу "сдерживать своих партнеров" по коалиции
15.12.2022 21:32 Ольга Белозерова

Лапид призвал Нетаниягу "сдерживать своих партнеров" по коалиции

Уходящий премьер-министр Яир Лапид призвал Биньямина Нетаниягу "сдерживать" своих партнеров по коалиции после того, как Итамар Бен-Гвир раскритиковал юридического советника правительства. 

Об этом сообщает Times of Israel.

"Я призываю Нетаниягу сдерживать своих партнеров. Нетаниягу слаб, и Бен-Гвир пользуется этим, чтобы атаковать юридического советника правительства, как обычный головорез. Презрение к судебным разбирательствам, законодательный блиц еще до формирования правительства и нападки на должностных лиц, которые не могут ответить, - это оскорбление государственных ценностей", - подчеркнул Лапид. 

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