



Лапид призвал Нетаниягу "сдерживать своих партнеров" по коалиции

Уходящий премьер-министр Яир Лапид призвал Биньямина Нетаниягу "сдерживать" своих партнеров по коалиции после того, как Итамар Бен-Гвир раскритиковал юридического советника правительства.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Я призываю Нетаниягу сдерживать своих партнеров. Нетаниягу слаб, и Бен-Гвир пользуется этим, чтобы атаковать юридического советника правительства, как обычный головорез. Презрение к судебным разбирательствам, законодательный блиц еще до формирования правительства и нападки на должностных лиц, которые не могут ответить, - это оскорбление государственных ценностей", - подчеркнул Лапид.